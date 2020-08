Recolha seletiva de materiais recicláveis sobe 18 por cento na área da Resiestrela

A recolha seletiva de materiais recicláveis cresceu 18 por cento no primeiro semestre deste ano, face a 2019, na área de abrangência da Resiestrela.

A empresa multimunicipal especificou que a fileira de embalagens de vidro aumentou 12 por cento, enquanto o fluxo de papel/ cartão subiu 14 por cento e o das embalagens de plástico e metal cresceu 30 por cento. «Para os resultados alcançados contribuíram, em muito, os investimentos efetuados no decorrer de 2019 em novos contentores, viaturas e sensibilização cofinanciada pelo POSEUR, bem como o empenho de todos os cidadãos que diariamente fazem a correta separação e deposição das suas embalagens usadas», assinala a entidade gestora do sistema de tratamento e valorização de resíduos sólidos urbanos da Cova da Beira.

A Resiestrela abrange os municípios de Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Guarda, Manteigas, Meda, Penamacor, Pinhel, Sabugal e Trancoso.