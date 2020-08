Quinta da Biaia coroado no Concurso de Vinhos da Beira Interior

O 13º Concurso de Vinhos da Beira Interior consagrou a Quinta da Biaia, um produtor de Figueira de Castelo Rodrigo que arrecadou três medalhas de ouro e foi considerado o melhor vinho desta edição com o Quinta da Biaia Single Vineyard – Fonte da Vila Branco Síria de 2017.

Os prémios foram entregues na sexta-feira no Solar do Vinho da Beira Interior, na Guarda, tendo sido postos à prova 71 néctares de 26 produtores. No final, o júri presidido por Aníbal Coutinho atribuiu 17 medalhas de ouro e seis de prata, mas podiam ter sido mais. «Tínhamos mais de 50 por cento de vinhos que tinham direito a medalha, mas, pelas regras, só podíamos ter 30 por cento de premiados», revelou Rodolfo Queirós. O presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI) disse-se «muito satisfeito» com esta edição, que deu «força e uma imagem de resiliência dos nossos produtores» e confirmou que os vinhos da região «estão cada vez melhores». «A consistência dos nossos vinhos tem vindo a subir ano após ano e este ano tivemos um júri com muita experiência e saber e que foi unânime nos elogios à sua qualidade», disse o responsável, para quem o grande vencedor «não é uma surpresa». Para o ano a organização, a cargo da CVRBI, NERGA e NERCAB, espera ter um concurso «no formato normal».

«Muito orgulhoso» estava Luís Leocádio, enólogo da Quinta da Biaia, que produz vinho desde 2014. «O nosso projeto foi muito ponderado e cresceu quando tinha que crescer. Procurou-se sempre mais a qualidade e a diferenciação do que propriamente ter vinho disponível para marcar a diferença quando entrássemos à séria no mercado. Este concurso veio mostrar isso mesmo», disse. Para o técnico, ser eleito o melhor vinho da Beira Interior aumenta a responsabilidade para os próximos, «que têm que estar ao nível deste ou ainda mais superior». E como são os vinhos deste produtor de Figueira de Castelo Rodrigo? «São biológicos, muito puros, gastronómicos, com muita acidez e frescura e com grande potencial de envelhecimento. É com a gastronomia beirã que eles brilham mais», garante o responsável. A cerimónia de entrega dos prémios contou com a presença de Bernardo Gouveia, presidente do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV).

Vinhos premiados

A medalha de ouro foi para o Monte Barbo Reserva Tinto 2014; o Quinta dos Termos Garrafeira Arinto Branco 2018; o Entre Vinhas Reserva Touriga Nacional Tinto 2016; o Quinta dos Termos Garrafeira Tinto 2016; o Quinta da Biaia Single Vineyard – Fonte da Vila Biológico Tinto 2015; o Aforista Seleção Branco 2019; o Quinta da Biaia Reserva Biológico Tinto 2017; o Aforista Reserva Branco 2017; o Quinta dos Currais Síria Branco 2018; o Casas do Côro Reserva Branco 2018; o 1808 Biológico Tinta Roriz e Rufete Tinto 2018; o Casas Altas Reserva do Doutor Verdelho Branco 2019; o Quinta dos Termos Reserva do Patrão Syrah Tinto 2017; o Marquês d’Almeida Branco 2019; o Beyra Grande Reserva Tinto 207 e o Rui Roboredo Madeira Tinta Roriz e Touriga Nacional Tinto 2017.

O júri atribuiu a medalha de prata ao Souvall Colheita Selecionada Branco 2018; ao Quinta dos Currais Colheita Selecionada Fonte Cal e Arinto 2018; ao Portas d’El Rei Reserva Branco 2017; ao Quinta da Caldeirinha Biológico Syrah Tinto 2013; ao Entre Serras Tinto 2017 e ao Quinta das Senhoras – Dona Carolina Tinto 2015. (veja fotogaleria dos vencedores em www.ointerior.pt)