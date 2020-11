A GNR de Vila Nova de Foz Côa deteve, em flagrante delito, um homem de 30 anos por violência doméstica naquela cidade.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a detenção ocorreu no passado sábado na sequência de uma denúncia. «Os militares deslocaram-se ao local onde verificaram que a vítima, uma mulher de 27 anos, tinha sido agredida com diversos murros na presença do filho de ambos, um bebé de dois meses. Já na presença da GNR, o suspeito ameaçou de morte a vítima, culminando na sua detenção», refere a GNR em comunicado.

O indivíduo foi presente ao Tribunal Judicial de Foz Côa esta segunda-feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de se aproximar da vitima até 200 metros, controlado por pulseira eletrónica.