PSP de Gouveia recupera cão desaparecido em Seia

A PSP de Gouveia recuperou na terça-feira, naquela cidade, um cão que tinha desaparecido da residência dos donos, residentes em Santa Comba, no concelho vizinho de Seia.

Os agentes da esquadra local localizaram o animal após a sua proprietária ter alertado as autoridades na sequência de um contacto telefónico que dava conta que «o canídeo estaria ilegitimamente numa residência na cidade de Gouveia».

As diligências da PSP permitiram recuperar o canídeo, cujo registo foi comprovado com o apoio do veterinário municipal, tendo sido entregue aos seus legítimos proprietários.