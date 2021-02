PSD quer que autarquia de Figueira de Castelo Rodrigo transporte idosos para vacinação contra a Covid-19

O vereador do PSD na Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo propôs à autarquia que na nova fase de vacinação da população contra a Covid-19 assegure o transporte aos idosos do concelho.

A proposta foi apresentada na última reunião do executivo, na semana passada, onde Carlos Condesso defendeu que seja «assegurado pela Câmara o transporte de todos os cidadãos do concelho nesta nova fase de vacinação» com mais de 80 anos e com mais de 50 anos com patologias associadas. Segundo o social-democrata, este apoio deve ser «devidamente articulado com as entidades de saúde e com as Juntas de Freguesia, para que todas as pessoas que tenham a necessidade de se deslocar à sede de concelho para puderem ser vacinadas o possam fazer em total segurança e para que a falta de transporte não seja fator para que algum cidadão deixe de ser vacinado».