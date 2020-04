Presidentes de Juntas de Trancoso pedem divulgação dos dados Covid-19 por freguesia

Os presidentes das juntas de freguesia do concelho de Trancoso solicitaram ao presidente da Câmara, Amílcar Salvador, que «sensibilize» as autoridades de saúde, nomeadamente a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, para «divulgar a informação do número de doentes com Covid-19 e os infetados com SARS-Cov2 por freguesia».

O pedido foi solicitado num oficio, a que O INTERIOR teve acesso, onde os subscritores falam na «necessidade urgente» de serem informados sobre o ponto da situação diária dos casos. Os autarcas locais pedem também que seja lhes enviada «a lista nominal de pessoas, residentes na freguesia, que se encontram em confinamento obrigatório no respetivo domicílio, para que em caso de violação dessa obrigação, possa ser comunicado às autoridades competentes, garantindo desta forma a segurança pública de todos».

O documento é assinado por Américo Carvalho Mendes, representante das Juntas de Freguesia na comissão municipal de Proteção Civil.