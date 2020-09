Portugal com aumento «muito grande» de risco de incêndio até terça-feira

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta para um aumento «muito grande» do risco de incêndio até terça-feira em todo o continente português, em especial a norte do rio Tejo.

«Vamos ter tempo quente e seco, com vento de leste e pouca humidade. Vamos ter um aumento do risco de incêndio muito grande. Até à próxima terça-feira, o país, na sua generalidade – com maior incidência a norte do rio Tejo -, vai assistir a um aumento muito significativo do risco de incêndio. E este aumento vai também trazer muitas dificuldades ao dispositivo no combate aos incêndios rurais», afirmou o comandante de agrupamento distrital da ANEPC Pedro Nunes.

O responsável avisou no domingo que o uso de fogo «não é uma opção» para a população, «assim como o uso de qualquer tipo de maquinaria, quer nos espaços agrícolas, quer nos espaços florestais», apelando ainda a que as pessoas cumpram as indicações das forças de segurança. O país encontra-se em alerta laranja até às 23h59 de terça-feira. Para quarta-feira está previsto uma «ligeira melhoria» das condições do ponto de vista da severidade meteorológica.