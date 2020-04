Pinhel renova Estado de Alerta Municipal até 15 de maio

O município de Pinhel acaba de renovar a declaração de Situação de Alerta Municipal, que vai vigorar entre a meia-noite do dia 1 o dia 15 de maio.

Segundo o despacho do presidente Rui Ventura, divulgado esta quinta-feira, a decisão é justificada, entre outros argumentos, pelo «aumento exponencial» de casos de infeção em Portugal, bem como pelo número de mortes já ocorridas, mas também pela existência de «vários casos confirmados com SARS-CoV no distrito da Guarda e no município de Pinhel e respetivas cadeias de transmissão», que é necessário «conter» no concelho.

Assim, é prolongada, entre outras medidas, a necessidade dos não residentes habituais darem conhecimento do seu regresso à Junta de Freguesia competente, imediatamente após à sua chegada à freguesia do concelho, e de efetuarem nas suas habitações «um isolamento preventivo (profilático) ou “quarentena”, com uma duração de 14 dias».

Neste período a autarquia vai prosseguir as ações de desinfeção nas freguesias e na sede do concelho, mantendo-se também as operações de controlo do tráfego rodoviário e a aplicação de eventuais restrições de circulação para «garantir as ações prioritárias da Proteção Civil, Câmara Municipal, Juntas de Freguesias, Bombeiros e GNR».