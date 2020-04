Pinhel: Município disponibiliza 150 camas no Centro Logístico

A Câmara de Pinhel instalou 150 camas no Centro Logístico local, no âmbito do combate à pandemia da Covid-19.

O espaço está também dotado com uma área que poderá permitir servir «200 refeições diárias», adianta Rui Ventura, segundo o qual o objetivo é, caso seja necessário, disponibilizar estas camas a pessoas infetadas. O autarca disse ainda ter já informado o Comando Distrital de Operações e Socorro da Guarda que o Centro Logístico pode também acolher um hospital de campanha de âmbito distrital.