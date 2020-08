Pinhel já iniciou comemorações dos 250 anos de elevação a cidade

Pinhel assinala na próxima terça-feira as comemorações dos 250 anos de elevação a cidade, por alvará do rei D. José I de 25 de agosto de 1770, mas os festejos já começaram num formato mais contido e com espetáculos para públicos reduzidos.

Na noite desta sexta-feira (21h30) o projeto Mr. Cello atua no Largo Ministro Duarte Pacheco e no sábado, à mesma hora, há fado com António Ataíde e os Impuros no Parque Urbano. No domingo, a partir das 21 horas, serão entregues os Prémios dos Jogos Florais 2020, sessão seguida de um espetáculo de poesia com o diseur Nuno Miguel Henriques e de um concerto de João Roxo (Saxo House Sessions), sempre no Parque Urbano.

Na segunda-feira, véspera do feriado municipal, será a vez do jazz do Cláudia Franco Quarteto atuar no centro da “cidade falcão”, mais concretamente junto à fonte cibernética (21h30).

O Dia da Cidade será celebrado na terça-feira, a partir das 10 horas no Largo Ministro Duarte Pacheco, frente aos Paços do Concelho, com o hastear da bandeira e a sessão solene comemorativa dos 250 anos da cidade. Na ocasião será inaugurado um painel em bronze com um extrato do alvará real que elevou Pinhel a cidade, bem como um painel multimédia com informação autárquica.

Para as 11h30 está agendada a inauguração da requalificação e modernização da Escola Secundária, que contará com a presença da delegada regional de Educação do Centro, Cristina Oliveira.

À tarde, pelas 15 horas, será desvendada a “Cabine de Leitura” instalada pela Altice no Parque Urbano. Uma hora depois terá lugar a inauguração da primeira fase da requalificação do Parque Municipal da Trincheira. Na cerimónia participa o secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho.

A partir das 17 horas há pequenos concertos clássicos no Parque Municipal da Trincheira. O programa cultural das Festas da Cidade de Pinhel chega ao fim com um espetáculo, no Parque Urbano, em que a jovem acordeonista Flávia Castro convida alguns amigos a integrar o projeto “Vários Dias Numa Noite” (21h30).