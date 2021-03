Pinhel dá apoio de 500 euros a empresas encerradas devido à pandemia

O município de Pinhel aprovou um Programa Extraordinário de Apoio à Economia Local por causa da crise provocada pela pandemia da Covid-19 e vai atribuir 500 euros a casa empresa.

A medida, aprovada por unanimidade pelo executivo e pela Assembleia Municipal, tem uma dotação global de 80 mil euros. Segundo Rui Ventura, presidente da autarquia, poderão beneficiar deste apoio as empresas com sede no concelho que tiveram de fechar portas devido ao confinamento.

«Vamos atribuir 500 euros para reforço da tesouraria. e apoiar os negócios que estão fechados há mais tempo e que estiveram envolvidos no primeiro confinamento», adiantou o autarca, acrescentando que um levantamento realizado pelo município apurou que «cerca de 170 empresas do concelho» podem recorrer a esta ajuda municipal.