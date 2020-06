Pinhel: Câmara aprova plano de contingência para feiras

A Câmara de Pinhel aprovou um plano de contingência para as feiras que se realizam no concelho e garantir o cumprimento das diretrizes das autoridades de saúde.

O documento foi aprovado na última reunião do executivo, realizada presencialmente na passada quinta-feira, e vai vigorar nas feiras mensais/ anuais agendadas para a sede o concelho e nas freguesias de Alverca da Beira, Freixedas, Manigoto e Pínzio. «De modo a permitir que as feiras sejam retomadas, o município de Pinhel definiu este plano que tem por base o cumprimento das diretrizes emanadas pelas autoridades de saúde para a realização de mercados e feiras», refere a autarquia em comunicado. O plano de contingência foi definido em parceria com as respetivas Juntas de Freguesia. Este mês realiza-se a feira anual de 13 de junho, em Alverca da Beira, e a feira mensal de Pínzio, no terceiro sábado de cada mês.