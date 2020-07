Pinhel: Câmara apoia Juntas com 340 mil euros

A Câmara de Pinhel atribuiu 340 mil euros de apoios para 2020 às Juntas de Freguesia do concelho, tendo os respetivos protocolos sido assinados na semana passada.

Dezassete das 18 freguesias do município receberam 20 mil euros para a «regular atividade de cada localidade». Segundo a autarquia, a localidade em falta – cujo nome não foi divulgado – não aceitou celebrar o acordo correspondente. Para Rui Ventura, presidente do município, «esta é a forma mais equitativa de apoiar as Juntas de Freguesia, e consequentemente as populações, através da atribuição de uma verba anual, igual para todas, de modo a fazerem face às principais despesas de funcionamento».