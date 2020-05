Pinhanços: Suspeito de tentar matar quatro pessoas em prisão preventiva

O suspeito de tentar matar quatro pessoas em Pinhanços na madrugada da passada sexta-feira ficou em prisão preventiva por decisão do Tribunal de Seia.

O homem, de 41 anos e desempregado, tinha sido detido nessa manhã pela Polícia Judiciária (PJ) da Guarda, sendo-lhe imputados quatro crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, e de um crime de dano com violência, perpetrados com uma caçadeira. Segundo o Departamento de Investigação Criminal, a detenção foi concretizada com a colaboração da GNR de Seia. «As quatro vítimas, pertencentes ao mesmo agregado familiar, são um casal e dois filhos, com idades compreendidas entre os 22 e os 41 anos, as quais, regressando de uma caminhada na via pública, foram todas atingidas por disparo de espingarda caçadeira no preciso momento em que procuraram proteger-se, atrás do portão de entrada da sua residência, de uma agressiva investida do ora detido, motivada por questões fúteis, decorrentes de eventual relação extraconjugal deste com uma familiar daqueles», adiantou a PJ em comunicado. As vítimas necessitaram de receber assistência médica hospitalar e uma delas, a mais jovem, acabou por ser transferida para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra «devido à gravidade das lesões sofridas, pese embora não corra perigo de vida».