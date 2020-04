Perdida metade da produção de cereja do Fundão devido ao mau tempo

A chuva das últimas semanas foi devastadora para a cereja na Cova da Beira, onde já se perspetiva uma quebra de 50 por cento da produção deste ano.

«Tivemos condições climatéricas excecionais extremas que destruíram grande parte da produção. O nevão caído no final de março, seguido de geada forte e temperaturas muito baixas, bem como a chuva intensa e a queda de granizo em abril levaram a que mais de metade da campanha ficasse arruinada», disse Paulo Fernandes. Em anos normais a produção ultrapassa as 7 mil toneladas, mas desta vez rondará «as 3.000 a 3.500, na melhor das hipóteses», acrescentou o presidente do município. Esta estimativa resulta de um levantamento feito junto dos produtores e também de um relatório da Direção Regional de Agricultura, que fala em consequências «muito duras» e «ainda difíceis» de apurar a nível económico.

O problema será apresentado à ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, que tem prevista uma deslocação ao Fundão durante a campanha, que tem início previsto para os próximos dias. A fileira da cereja representa mais de 20 milhões de euros por ano na economia local, segundo a autarquia.