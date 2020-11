“Pedras com Memória” para ver na Casa da Cultura em Pinhel

Dois dos mais importantes sítios de arte paleolítica ao ar livre são o tema da exposição “Pedras com Memória”, que está patente na Casa da Cultura de Pinhel até 31 de janeiro.

A exposição revela o património do Vale do Côa e de Siega Verde, na vizinha província espanhola de Castela e Leão, e os demais sítios paleolíticos já descobertos na bacia do Douro. A mostra é organizada pela Fundação Côa Parque e pela Junta de Castela e Leão, no âmbito do projeto Paleoarte, apoiado pelo Interreg, e divulga os tesouros daquela que é considerada a maior galeria de arte paleolítica ao ar livre do mundo. Siega Verde e o Vale do Côa estão classificados desde 1998 e 2010, respetivamente, como Património Mundial pela UNESCO.