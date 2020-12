Parque Arqueológico do Vale do Côa vai ser finalmente regulamentado

O Programa Especial do Parque Arqueológico do Vale do Côa (PEPA Vale do Côa) vai ser finalmente elaborado mais de 20 anos depois da sua criação.

A medida consta de um despacho conjunto dos ministérios da Cultura, Ambiente, Coesão Territorial e Agricultura, publicado na semana passada no “Diário da República”, que estabelece os principais objetivos da criação de um regime adequado de salvaguarda do património arqueológico. De acordo com o Governo, o programa «vem colmatar uma necessidade há muito identificada, refletindo uma visão integrada sobre o território em questão» e, a breve prazo, irá «constituir-se como um instrumento fundamental à adequada conservação e gestão do território integrado na Zona Especial de Proteção do Conjunto dos Sítios Arqueológicos do Vale do rio Côa».

A elaboração do PEPA Vale do Côa, que será efetuada em articulação com o futuro Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem do Alto Douro e Baixo Sabor, será assegurada pela Direção-Geral do Património Cultural e pela Fundação Côa Parque, contando ainda com o acompanhamento de uma comissão consultiva, amplamente representativa dos intervenientes que constituem o território. O lançamento do PEPA Vale do Côa aconteceu a 2 de dezembro, no dia em que se assinalou o vigésimo segundo aniversário da inscrição dos Sítios de Arte Rupestre do Vale do Côa na Lista do Património Mundial da UNESCO.