Parlamento recomenda ao Governo reabertura da linha entre o Pocinho e Barca d’Alva

Os autarcas de Figueira de Castelo Rodrigo e Vila Nova de Foz Côa congratularam-se com a decisão do Parlamento em recomendar ao Governo a reabertura do troço da linha do Douro entre o Pocinho e Barca d’Alva.

Os projetos de resolução do BE, PAN, PSD, PCP e PEV, que recomendam ao Governo a modernização e eletrificação da Linha do Douro – que liga Ermesinde ao Pocinho – e a reabertura do troço Pocinho-Barca d’Alva foram aprovados na quinta-feira por unanimidade na Assembleia da República. «Esta ligação é de vital importância para o desenvolvendo turístico, económico e social deste território do interior», disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo. Paulo Langrouva lembra que o

município sempre reivindicou a requalificação deste troço da linha férrea do Douro, que liga Pocinho à localidade espanhola da Fuente de San Esteban, passando por Barca d’Alva, já que se trata de uma via «estratégica e fundamental» para a ligação de dois países.

«Esta linha serve para potenciar as trocas comerciais entre Portugal e Espanha, através da reivindicada ligação entre o Porto e Salamanca. E será também uma porta de entrada numa região que é duplamente Património Mundial da Humanidade para quem vem de toda a Península Ibérica. Tem um potencial enorme para todo este território do Douro Superior», disse, esperando que o Governo tome «a posição de iniciar as obras de requalificação desta linha ferroviária transfronteiriça». Para Gustavo Duarte, autarca de Foz Côa, foi um «sinal positivo» o facto do grupo parlamentar do PS ter votado a favor destas resoluções. «Espero que, a partir de agora, haja consciencialização do interesse que a esta ferrovia tem para a coesão territorial, após o prolongamento da linha Douro até Salamanca», sublinhou o edil.

O presidente do município fozcoense lembra ainda que esta é uma linha «reconhecida pela União Europeia como sendo uma ligação com grande potencial entre as mais de 300 que estão a ser estudadas a nível europeu». A apreciação parlamentar resultou da apresentação, a 9 janeiro de 2020, de uma petição pela requalificação e reabertura da Linha do Douro (Ermesinde-Barca d’Alva) e subsequente ligação a Salamanca, que reuniu 13.999 assinaturas, numa iniciativa promovida pela Liga dos Amigos do Douro Património Mundial e pela Fundação Museu do Douro. O encerramento da ligação para Espanha ocorreu em 1985 e o lanço entre o Pocinho, em Vila Nova de Foz Côa, e Barca d´Alva, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, encerrou em 1988.