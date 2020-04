Orçamento Participativo arranca em maio em Manteigas

A Câmara de Manteigas anunciou que vai decorrer, de 1 a 31 de maio, o prazo para apresentação de propostas à quinta edição do Orçamento Participativo, com o qual pretende promover a participação dos cidadãos na vida do concelho.

A iniciativa vai «dar continuidade à política de proximidade e transparência da gestão autárquica e de adequação das necessidades aos recursos disponíveis, chamando os munícipes a intervirem de forma ativa e responsável», assinala o município. Podem participar qualquer cidadão ou um grupo de cidadãos recenseados, naturais, residentes ou estudantes no concelho serrano, com idade igual ou superior a 16 anos, que devem apresentar propostas de intervenção e projetos a concretizar, sendo que o mais votado será financiado pelo Orçamento da autarquia.