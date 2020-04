Obras no túnel cortam principal acesso à Torre

Entre a próxima segunda-feira e o dia 18 de agosto não será possível aceder à Torre, via Manteigas e Covilhã pela EN338, por causa dos trabalhos de reforço do túnel rodoviário da Serra da Estrela.

Da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal, a empreitada representa um investimento global de 300 mil euros e consiste na «reparação das patologias identificadas nas paredes interiores e nas zonas de entrada e saída do túnel, bem como a repavimentação da estrada, para garantir a reposição das condições de circulação rodoviária». O túnel situa-se a uma altitude entre os 1.650 a 1.700 metros, estando sujeito a grandes amplitudes térmicas e a sazonais ciclos de gelo e degelo. O prazo de execução dos trabalhos é de 120 dias. Enquanto decorrerem as obras os automobilistas têm como alternativa «a EN338 até Manteigas, seguindo depois pela EN232 até ao entroncamento com a EN339-1 em direção ao Sabugueiro, retomando posteriormente a EN 339/EN338 até à Torre», adianta a IP.