«O PSD votou contra o Orçamento, logo contra a sua proposta de redução das portagens», diz Santinho Pacheco

Santinho Pacheco classifica de «jogada de puro oportunismo político» a proposta do PSD de redução de 50 por cento das portagens.

«É demagógica, irresponsável e populista, a que falta seriedade intelectual, porquanto todos sabemos que o PSD, quando foi governo nunca baixou as portagens, nem o faria agora se não fosse oposição», disse o deputado socialista a O INTERIOR, referindo ser «falso» que os deputados da Guarda do PS tivessem votado contra. «Essas votações, na especialidade, ocorrem na Comissão do Orçamento e Finanças e eu não integro essa comissão», recorda, esclarecendo que o PS votou contra a proposta do PSD, mas nessa comissão.

«Na baixa das portagens está clara a jogada: o Bloco apoiava a proposta do PSD e, em troca, o PSD apoiava a proposta do Bloco sobre o Novo Banco. Populismo, demagogia, negociata? – Um pouco de tudo…», critica Santinho Pacheco. Irónico, o deputado lembra também que o PSD votou contra o Orçamento de 2021, logo «será legítimo concluir que o PSD votou contra tudo o que o Orçamento comporta, incluindo a sua própria proposta».

Quanto ao pedido de desculpas, Santinho Pacheco garante que não o fará porque o PSD da Guarda «não tem autoridade moral para dar lições de comportamento político seja a quem for». O socialista considera que a introdução de portagens, em 2010, foi «um erro e é errado manter este ónus sobre o território». E afirma: «Se estivesse no governo, o PSD não faria esta proposta. Na oposição é tudo mais fácil. O último que apague a luz. Mas o país não aguenta, num ano como este, tanto contorcionismo político. Finda a crise difícil que enfrentamos, cá estaremos para apresentar as nossas propostas sobre esta matéria, no tempo certo, com realismo, responsabilidade e sem demagogia».