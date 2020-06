Municípios do Estrela Geopark distinguidos com Prémio Geoconservação 2020

Os municípios que integram o Estrela Geopark foram distinguidos com o Prémio Geoconservação 2020, pela «qualidade, diversidade e potencial impacto socioeconómico do trabalho desenvolvido no território».

A distinção atribuída pelo grupo português da ProGEO (Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico) foi divulgada pela Associação Geopark Estrela, sedeada na Guarda, aos municípios de Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Oliveira do Hospital e Seia.

«Este ano, o júri decidiu por unanimidade atribuir o Prémio Geoconservação 2020 à candidatura dos municípios que integram o território do Estrela Geopark, com base na proteção e na valorização do património geológico e que levou ao reconhecimento internacional pelo Conselho de Geoparks Mundiais da UNESCO», adianta aquela entidade.