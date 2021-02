Município do Fundão mantém tarifas da recolha de resíduos sólidos urbanos

A autarquia do Fundão decidiu manter as tarifas de recolha de resíduos sólidos urbanos, apesar da ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos) ter decertado o seu aumento.

A edilidade justifica a decisão como sendo «uma recompensa aos munícipes pelo seu esforço de separação dos resíduos», pelo que o valor correspondente será devolvido «nas faturas da água a todos os clientes na proporção do aumento das quantidades de resíduos recicláveis depositados». O município também não aplicará o aumento de 100 por cento da taxa de gestão de resíduos ao consumidor final, pois considera trata-se de um «aumento desproporcionado, injusto e sobretudo insensível neste contexto de pandemia que atravessamos». A decisão foi aprovada pela maioria social-democrata do executivo fundanense, com os votos contra dos dois eleitos do PS.