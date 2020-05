Município de Seia recebeu 71 candidaturas ao programa de apoio à renda/ prestação bancária

Setenta e uma candidaturas ao programa municipal de apoio à renda/prestação bancária de estabelecimentos comerciais deram entrada nos serviços da Câmara de Seia, que já transferiu as verbas relativas a 31 pedidos.

De acordo com o município serrano, o programa estabelece a comparticipação em 50 por cento (num valor máximo de 100 euros por mês) da renda/ prestação bancária, respeitantes aos meses de abril e maio, sendo que as 71 candidaturas recebidas totalizam um valor global de 12.315,10 euros. Destas, «59 encontram-se aprovadas, das quais 31 já foram pagas (5.721,68 euros), 13 estão em processo de pagamento (2.351,42 euros) e nove aguardam esclarecimentos e envio de documentação. Deste conjunto, contabilizam-se ainda mais quatro candidaturas, uma em análise pelos serviços e as outras foram excluídas por não se enquadrarem nos requisitos do programa», adianta a autarquia em comunicado enviado a O INTERIOR.

O programa “Compre(em)Seia” tem candidaturas abertas até ao final do mês e destina-se a atenuar «o abalo que a economia do concelho já está a sofrer, com particular incidência nos setores da restauração e similares, do comércio e da prestação de serviços», devido à Covid-19. As candidaturas podem ser submetidas no formulário disponibilizado no site do município e serão apoiadas financeiramente, após aprovação, num prazo máximo de cinco dias úteis. «A única condicionante solicitada aos beneficiários do programa é a manutenção da atividade até 31 de dezembro de 2020», recorda a autarquia.