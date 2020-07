Município de Seia adere a Pacto de Economia Circular

A autarquia de Seia aderiu ao Pacto Institucional para a Valorização da Economia Circular na região Centro, que visa a promoção de práticas sustentáveis e circulares, impulsionado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

«Tendo em vista a disseminação territorial da economia circular e na promoção da mobilidade sustentável, a Câmara de Seia encontra-se em fase de implementação de um sistema de uso partilhado de bicicletas elétricas (15 no total), apostando igualmente no reforço da frota municipal com aquisição de viaturas elétricas, onde se destaca um miniautocarro a incorporar no sistema de transportes urbanos», adianta o município serrano. A edilidade refere que também iniciou, em 2019, «a desmaterialização do processo de despesa, sem qualquer papel desde o pedido até ao recibo, com poupanças significativas».