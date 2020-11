Município de Pinhel adquiriu 1.500 testes rápidos à Covid-19

Para atuar de «forma célere e eficaz» em caso de novos surtos de Covid-19 em IPSS ou escolas, a Câmara de Pinhel adquiriu 1.500 testes rápidos destinados a diagnosticar possíveis casos do novo coronavírus.

«Estes testes estão devidamente registados junto do INFARMED, sendo que a sua aplicação também será feita de acordo com as normas preconizadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS)», adianta a autarquia em comunicado. Com esta aquisição, o município quer estar preparado para «fazer face à eventual necessidade de testagem que possa surgir perante a ameaça de novos surtos em instituições frequentadas por um elevado número de pessoas».

Entretanto, foi também alugado um contentor que servirá de apoio ao Centro de Saúde da “cidade-falcão” e será usado para atendimento a casos suspeitos de Covid ou para realização dos testes de modo a evitar o contacto com os restantes utentes da unidade.