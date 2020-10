Município de Gouveia arrenda terreno para instalação de central fotovoltaica

O município de Gouveia deliberou proceder ao arrendamento de um prédio rústico de quatro hectares, situado na Quinta Nevada, à empresa Inland Power, Lda., para instalação de uma central fotovoltaica.

«O projeto visa a construção de um parque fotovoltaico, denominado “Parque Solar”, com a instalação de painéis fotovoltaicos e demais infraestruturas, com o intuito de explorar e aproveitar energia solar para fornecimento da rede elétrica nacional», refere a autarquia em comunicado. Como contrapartida, o município irá receber uma renda anual de 5.000 euros, à qual irá acrescer um prémio de sucesso de 5.000 euros (no ato da licença de construção) e ainda subsídios complementares no valor de 20.000 euros (sendo 10.000 euros para atribuir no âmbito de protocolos a celebrar com as quatro corporações de Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Concelho e igual montante para construção de equipamento municipal).