Município de Gouveia apoia produção de ovinos e caprinos

20Estão a decorrer até ao final do mês as candidaturas para atribuição por parte do município de Gouveia de apoios à criação de ovinos Serra da Estrela e de caprinos. Os incentivos constam de um regulamento municipal em vigor de 2019 e destinam-se aos agricultores e às pessoas singulares ou coletivas com domicílio fiscal e assento de lavoura no município serrano.

Está contemplado um apoio financeiro de 5.000 euros para jovens agricultores (na primeira instalação no setor da ovinicultura da raça Serra da Estrela ou caprinicultura) e um incentivo à manutenção do efetivo pecuário reprodutor das explorações existentes (no valor de cinco euros por animal para ovinos Serra da Estrela e de um euro por animal para ovinos de outras raças e caprinos). Há ainda um apoio para aumento do efetivo pecuário reprodutor de ovinos da raça Serra da Estrela de 10 euros por animal (até ao máximo de 30 animais) e de seis euros por animal (para mais de 30 animais) e para ovinos de outras raças e caprinos (de cinco euros por animal até 30 animais e de três euros por animal para mais de 30 exemplares).

O regulamento contempla igualmente um incentivo para a produção de leite de ovinos Serra da Estrela, sendo que para o leite laborado/ transformado em queijarias do concelho será de 0,02 euros por litro e para o leite laborado/ transformado fora do território concelhio será de 0,005 euros/litro. Já as queijarias devidamente legalizadas podem candidatar-se a um apoio anual municipal no valor de 250 euros, além de beneficiarem de apoio técnico municipal às explorações, na tramitação dos processos de licenciamento de queijarias. Os interessados devem formalizar as candidaturas junto da Câmara de Gouveia, por telefone (965 048 118 ou 238 490 210) ou pelo email reginalopes@cm-gouveia.pt.