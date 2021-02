Município de Foz Côa implementa medidas de apoio à economia local

A autarquia de Vila Nova de Foz Côa aprovou na Reunião de Câmara, desta terça-feira, um conjunto de medidas para apoiar e incentivar a economia local, no âmbito da Covid-19.

As medidas que vigorarão até dia 31 de dezembro do corrente ano inclui isenções de algumas taxas, nomeadamente a «isenção das taxas sobre feiras e mercados»; «isenção das taxas de Ocupação da via publica – esplanadas, obras e exposição de material» e «isenção das taxas de emissão de certidões/declarações de qualquer tipo», lê-se no comunicado divulgado pela edilidade.