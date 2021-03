Município de Fornos de Algodres organiza Feira Digital do Queijo Serra da Estrela

A autarquia de Fornos de Algodres está a promover uma feira digital do Queijo Serra da Estrela.

A iniciativa decorre este mês com a finalidade de ajudar os produtores locais no escoamento dos produtos. Os queijos produzidos no concelho estão disponíveis numa plataforma criada pela edilidade em 2019 (www.obomsabordaserra.pt), onde também existem «os mais característicos produtos endógenos de Fornos de Algodres», adianta o município. Com a realização da Feira Digital do Queijo Serra da Estrela, a autarquia «pretende reforçar o trabalho que a plataforma tem vindo a fazer na promoção dos produtos endógenos locais, como forma de ajudar os produtores que encontraram, nesta altura de pandemia, alguma dificuldade em escoar a produção» que já em 2020 conseguiu escoar dos produtores locais, relembrou o município numa nota de imprensa.