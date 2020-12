Município de Celorico da Beira não vai autorizar fogueiras de Natal

A Câmara de Celorico da Beira anunciou que este ano não irá proceder ao licenciamento das tradicionais fogueiras de Natal devido ao atual contexto pandémico.

«A medida que restringe a realização de uma simbólica tradição visa evitar os contactos sociais e os aglomerados de pessoas, numa atitude responsável, que dá primazia à segurança de todos», justifica a autarquia em comunicado enviado a O INTERIOR. Nesse sentido, o município apela à compreensão dos cidadãos «para que as celebrações do Natal de 2020, pese embora diferentes, ocorram em harmonia e com esperança».