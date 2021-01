Município da Mêda projeta centro de interpretação do castelo e da Ordem dos Templários em Longroiva

A Câmara da Mêda vai investir 389.277 euros na reabilitação do castelo de Longroiva e na sua envolvente, onde pretende construir um centro de interpretação do monumento e da presença da Ordem dos Templários.

Segundo a autarquia, os trabalhos destinam-se a dotar o espaço de novas valências para dar a conhecer «a importância do local, da fortaleza e, em particular, da presença da Ordem dos Templários nestas terras». Vai ser intervencionada a Torre de Menagem, para qual vai ser construída uma escadaria exterior de acesso, e a Praça de Armas numa empreitada que abrangerá também arranjos exteriores, como pavimentações e a construção de passadiços. A empreitada tem um investimento elegível comparticipado de 370.588 euros. O que resto do castelo de Longroiva, construído na década de 70 do século XII, é um importante testemunho da arquitetura templária na região e está classificado como Monumento Nacional desde 1943. A sua Torre de Menagem terá sido uma das primeiras a ser edificada em Portugal.