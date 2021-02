Município da Mêda elabora Estratégia Local de Habitação

A Câmara da Mêda apresentou uma candidatura para apoio financeiro à elaboração da Estratégia Local de Habitação, no âmbito do programa “1.º Direito”, que foi aprovada pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.

A autarquia encontra-se, por isso, a elaborar a sua Estratégia Local de Habitação, «um documento que visa definir a estratégia de intervenção municipal em matéria de política de habitação à escala local, tendo por base um diagnóstico das carências existentes relativamente ao acesso à habitação e a identificação de potenciais soluções, adequadas às necessidades dos atuais e dos potenciais residentes do concelho». Segundo a autarquia, no âmbito da iniciativa, estão no terreno «diversas entidades com elevada proximidade à comunidade», como Juntas de Freguesia, GNR e Instituições Particulares de Solidariedade Social, para que seja efetuado o levantamento de carências habitacionais e dificuldades no acesso à habitação.