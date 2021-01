Mulher detida no Fundão após roubar passageira no Intercidades

A GNR do Fundão deteve uma mulher suspeita de ter roubado «à força» um “hotspot” de Internet, um carregador e duas bolsas a uma passageira num comboio Intercidades que fazia a ligação entre Lisboa-Covilhã.

Segundo o Comando Territorial de Castelo Brancos, os militares do posto do Fundão deslocaram-se até à estação local, onde o comboio parou, após uma denúncia de roubo e agressões, e encontraram os bens roubados no interior da bagagem da detida, tendo sido recuperados e devolvidos à legítima proprietária.

A suspeita de 41 anos será presente a tribunal esta quarta-feira para aplicação das respetivas medidas de coação.