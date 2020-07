Mulher de 68 anos morre em colisão entre ligeiro e pesado na zona da Rapoula (Guarda)

Uma mulher de 68 anos morreu esta segunda-feira na sequência de uma colisão entre o carro onde seguia e um pesado na EN 221, que liga a Guarda a Pinhel.

O acidente ocorreu na zona da Rapoula, no concelho da Guarda, e provocou ainda um ferido ligeiro. A vítima mortal era a condutora da viatura ligeira, que seguia no sentido Pinhel-Guarda, tendo o óbito sido declarado no local pela equipa da VMER da Covilhã.

O alerta foi dado pelas 10h28, tendo sido mobilizados para o local treze elementos dos bombeiros da Guarda, apoiados por cinco veículos, bem como a VMER e a GNR.