Movimento cívico quer fronteira aberta a residentes da vila raiana e de Fuentes de Oñoro

A Frente Cívica de Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro pediu ao Governo que permita a circulação na fronteira dos residentes destas duas localidades vizinhas.

A proposta foi transmitida por carta ao Presidente da República, ao primeiro-ministro, ao ministro dos Negócios Estrangeiros e ao ministro da Administração Interna, aos quais é sugerida uma revisão dos termos do fecho das fronteiras entre Portugal e Espanha de forma a permitir que os residentes nas duas localidades fronteiriças «possam continuar a circular nos dois lados da fronteira e prossigam a vida normalmente». A justificação é que as duas comunidades raianas «são híbridas e são há muito totalmente interdependentes uma da outra, pelo que, para continuarem a existir, não podem estar privadas entre si».

Segundo a porta-voz do movimento de cidadãos, Vilar Formoso e Fuentes de Oñoro ficaram «numa situação a nível económico e social muito frágil» com o fecho da fronteira. Olga Afonso defende «medidas diferenciadas» e «sensatas»: «Nós deveríamos ser considerados também cidadãos de exceção. Isto é uma zona de exceção. Tem uma dinâmica muito própria, que não tem nada a ver com as outras dinâmicas que se passam no resto do país», alega.