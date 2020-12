Motociclista de 34 anos morre em despiste perto de Cortiçô da Serra (Celorico da Beira)

O despiste de um motociclo na EN17, na zona de Cortiçô da Serra (Celorico da Beira), esta terça-feira, causou um morto.

A vítima mortal é um homem 34 anos. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o alerta para o acidente, que ocorreu «pouco antes» daquela localidade, foi dado pelas 14h28.

O óbito do motociclista foi confirmado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda. As causas do despiste estão a ser apuradas pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação da GNR. No local estiveram cinco viaturas e dez elementos dos bombeiros de Celorico da Beira, da VMER da Guarda e da GNR, segundo o CDOS.