Moto Clube “Lobos da Neve” organizam 27ª Concentração Invernal online

O Moto Clube “Lobos da Neve” organiza a 27ª Concentração Invernal de forma diferente devido à situação pandémica que se faz sentir no país.

Mas como não quer deixar em passar em claro a habitual festa dos motards, a coletividade da Covilhã decidiu manter algumas das atividades, que vão decorrer online. Os interessados em participar devem inscrever-se no link https://forms.gle/n3pNEqm3KYM9R4r57, até 15 de março. O custo é de 10 euros e inclui um kit com uma “t-shirt” com o símbolo do evento, um “patch” bordado e um autocolante.

Desse valor, 2,5 euros serão doados ao Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira para comprar equipamentos. Os “Lobos da Neve” também vão atribuir prémios ao motard mais velho, ao mais novo, com mais quilómetros e ao motoclube com mais inscritos. O envio do kit será feito entre 17 e 30 de março depois de apurados todos os troféus e prémios.