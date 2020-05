“Mostra o teu talento” no feriado municipal de Celorico da Beira

A autarquia de Celorico da Beira está a desafiar os munícipes a participarem na iniciativa “Mostra o teu talento”, que está inserida nas comemorações do feriado municipal, que se celebra no sábado.

A atividade vai decorrer online e a participação é feita através do envio de um vídeo, com a duração máxima de cinco minutos, em que o participante partilha o seu talento numa das seguintes performances: cantar, tocar um instrumento, dançar, ilusionismo, declamação de um poema, “stand up comedy”, “sketch” teatral, contar e/ ou dramatizar uma história, mímica ou outra área artística enquadrável. Os vídeos recebidos serão exibidos no sábado, no Facebook do Centro Cultural e do município.