Misericórdia abre lar de última geração no Hotel Príncipe da Beira

A Misericórdia do Fundão já adquiriu o Hotel Príncipe da Beira, próximo da cidade, para o transformar numa Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) de última geração.

«Vimos no Hotel Príncipe da Beira a possibilidade de se criar uma ERPI com elevados padrões de qualidade, que, de resto, já temos noutras estruturas e que aqui poderão atingir ainda um patamar mais elevado», justificou o provedor da instituição, Jorge Gaspar. A intenção da compra tinha sido anunciada em agosto passado e concretizou-se no passado dia 22 de janeiro, tendo a Misericórdia pago 2,9 milhões de euros pelo imóvel. «Em números redondos, podemos estar a falar de um investimento global de cerca de 3,5 milhões, obras de adaptação e equipamentos incluídos», adiantou o responsável, acrescentando que a Misericórdia recorreu à banca e candidatou as obras ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES). Os trabalhos previstos são concretizados por fases para não causar qualquer incómodo aos primeiros utentes.

O futuro “Hotel Sénior Príncipe da Beira” terá capacidade para 107 utentes e começará a receber os primeiros residentes em meados deste mês, assim que uma das alas estiver pronta. Trata-se de 40 idosos que estão atualmente no Lar Nossa Senhora de Fátima, cujo edifício passará a ser ocupado em exclusividade pela Unidade de Cuidados Continuados, que tem 20 camas e para a qual está aprovada a abertura de mais 40. Segundo Jorge Gaspar, entre o novo lar e o alargamento dos Cuidados Continuados serão criados 50 postos de trabalho e nove desses trabalhadores vão transitar do quadro de pessoal do hotel. «Tivemos a preocupação de dar essa possibilidade às pessoas, sendo que o hotel tinha 11 funcionários e nove decidiram ficar», afirmou o provedor.