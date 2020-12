Melhoria da travessia do Carvalhal a concurso

A Infraestruturas de Portugal (IP) abriu um concurso público para a melhoria das condições de segurança e de circulação na aldeia do Carvalhal, na EN221.

A intervenção prevê, entre outros trabalhos, a melhoria das características geométricas do cruzamento existente naquela localidade que faz fronteira com o concelho da Guarda, a substituição das valetas existentes por passeios pedonais, em ambos os lados da estrada, e a construção de um sistema de drenagem das águas pluviais. Também o traçado da via será reformulado para permitir «aumentar as distâncias de visibilidade e, consequentemente, a segurança quer da circulação viária, quer dos atravessamentos pedonais», refere a IP em comunicado enviado a O INTERIOR. Está igualmente prevista a substituição integral da sinalização, que incluirá, nomeadamente, a instalação de um sistema de Sinalização Luminosa Automática de Tráfego (SLAT) que alertará os automobilistas para a velocidade antes da travessia urbana do Carvalhal.