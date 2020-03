Mêda declara situação de alerta municipal por causa da Covid-19

O município da Mêda declarou a situação de alerta municipal devido à pandemia da Covid-19.

O despacho do presidente da autarquia, Anselmo Sousa, data desta sexta-feira, um dia depois de Portugal ter entrado na fase de mitigação do coronavírus, e justifica a medida com o «potencial de velocidade e contágio» da Covid-19, que pode atingir, «em simultâneo, um elevado número de pessoas, diminuindo a capacidade de resposta dos serviços de saúde».

A situação de alerta vigora até 9 de abril e poderá ser prorrogada em função da evolução da situação epidemiológica. Convocada a Comissão Municipal de Proteção Civil, esta decidiu não ativar «para já» o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil da Mêda, continuando ativas medidas como o cancelamento ou adiamento de todos os eventos no concelho da Mêda, encerramento dos edifícios municipais e a ativação do projeto “Mêda Solidária”, que disponibiliza vários serviços de ação social, nomeadamente a entrega de bens de primeira necessidade e medicamentos com o apoio das Juntas de Freguesia, entre outras.