Mêda: Contributos para Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico

O município da Mêda está a receber contributos para a elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico do concelho, documento que «ajudará a estabelecer uma visão estratégica» para o período temporal 2020-2030. Segundo a autarquia, o executivo iniciou a elaboração do plano «que se pretende próximo do cidadão, participativo e abrangente». Os interessados em participar podem responder a um questionário disponibilizado na página da Internet da Câmara (www.cm-meda.pt).