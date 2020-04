Manteigas: Testes pagos pela Câmara revelam três casos positivos

A Câmara de Manteigas contratou um laboratório da Guarda para rastrear todos os trabalhadores dos lares do concelho e do Centro de Saúde, bem como os bombeiros, à Covid-19.

No fim de semana foram realizados uma centena de testes rápidos, três dos quais deram positivo – um em cada setor. «Foi uma atitude preventiva para sabermos como estão estas pessoas, que são essenciais ao funcionamento de serviços essenciais e prestam apoio a grupos de risco, como são os idosos», afirmou Esmeraldo Carvalhinho a O INTERIOR. O presidente da autarquia admite ter ficado preocupado com estes resultados porque só foram conhecidos depois de ter sido o município a tomar a iniciativa de fazer a despistagem. «Estes testes estavam a demorar a chegar a Manteigas, pelo que a Câmara teve que se substituir às entidades competentes e vamos voltar a fazê-lo com os idosos», garantiu o autarca, adiantando que foram tomadas as medidas de isolamento «normais» dos infetados e das pessoas com quem privaram.