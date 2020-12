Manteigas é o concelho com melhor qualidade de vida do país, de acordo com um estudo da Marktest divulgado na semana passada. O município serrano obteve uma pontuação de 15,1, numa escala de 20, na análise de 15 vetores que vão do domínio económico à demografia.

O resultado foi recebido com «grande satisfação» pelo presidente da autarquia, que recorda que, «em 2019, Manteigas partilhou esse destaque com outro concelho, hoje aparecemos isolados, pelo que é uma grande honra e a confirmação daquilo constatamos todos os dias». A O INTERIOR, Esmeraldo Carvalhinho considera que «não faltam argumentos» ao concelho mais pequeno do distrito da Guarda, também conhecido por ser o “coração” da Serra da Estrela, sobretudo na área do ambiente, dos recursos naturais, da qualidade do ar e da água. «Manteigas tem-se destacado também na área económica, com vários projetos turísticos e empresariais, o que contribuiu para termos quase uma taxa de pleno emprego – o desemprego está abaixo dos 3 por cento», refere o autarca socialista, que também considera os investimentos do município na cultura, ação social, educação e regeneração urbana como «determinantes» para esta classificação.

«Temos vindo a fixar jovens casais, alguns naturais do concelho que regressaram e outros que vieram trabalhar para cá, o que contribui para o crescimento da população residente e do número de alunos no ensino básico», acrescenta Esmeraldo Carvalhinho.

Com o selo de município com a melhor qualidade de vida do país, o edil espera agora que Manteigas possa ganhar «mais investimento económico e fixar mais pessoas, porque temos expetativas bastante elevadas em termos do crescimento da nossa população nos próximos anos».