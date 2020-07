Manteigas adere à campanha “Por um país com bom ar”

O município de Manteigas aderiu à campanha “Por um país com bom ar”, através da assinatura do protocolo de cooperação com a Agência Portuguesa do Ambiente.

Segundo a autarquia, a iniciativa pretende «alertar, sensibilizar e envolver a sociedade num sentido de responsabilidade pessoal e uma maior motivação com a proteção da qualidade do ar». E acrescenta: «Além de ter por missão a prestação do serviço público com excelência, qualidade, eficiência e eficácia, numa ótica de compromisso com esse mesmo serviço, incumbe ao município de Manteigas associar-se à campanha ‘Por um país com bom ar’ e ao Dia Nacional do Ar e, concretamente, prestar apoio na sua divulgação através dos meios próprios», lê-se numa nota enviada a O INTERIOR.