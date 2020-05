Loja do Munícipe volta a atender cidadãos em Pinhel

O município de Pinhel reabriu ao público esta segunda-feira a Loja do Munícipe.

O serviço funciona no horário habitual (das 9 às 12h30 e das 14 às 16h30), mas com regras adequadas à situação pandémica que o país está a viver. Assim, o atendimento é limitado a um munícipe de cada vez, sendo obrigatório o uso de máscara (funcionários e cidadãos).

A autarquia lembra que as pessoas vão ter que aguardar vez no exterior do edifício e informa que o espaço será devidamente higienizado entre cada atendimento. Nos restantes serviços camarários «continuará a ser privilegiado o teletrabalho e os contactos via telefone e email», refere a Câmara Municipal.