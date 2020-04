Linha da Beira Alta: 103 milhões para modernização do troço Mangualde-Celorico

A modernização do troço Mangualde-Celorico da Linha da Beira Alta, na linha ferroviária da Beira Alta, tem um preço-base de 103 milhões de euros. O concurso público foi lançado no passado dia 30 de março pela Infraestruturas de Portugal (IP).

A empreitada integra o Programa de Modernização da Rede Ferroviária Nacional, o Ferrovia 2020, e consiste na «requalificação integral» desta ligação com cerca de 34 quilómetros de extensão, seguindo o canal da atual ferrovia. Entre os trabalhos previstos estão a substituição total da superestrutura de via e a alteração do “layout” das estações de Gouveia e Fornos de Algodres para permitir o cruzamento de comboios de 750 metros de comprimento e a «otimização das condições de exploração», refere a IP. A construção de passagens superiores e inferiores, a reabilitação dos sistemas drenagem e a instalação de infraestruturas de base para sinalização e telecomunicações são outras características de obra contempladas.