Letreiro é ponto de atração no Tinte em Manteigas

A Câmara de Manteigas concluiu recentemente o arranjo urbanístico projetado para a entrada nascente da vila, mais conhecida por Tinte.

A intervenção consistiu na melhoria do pavimento e ajardinamentos, a criação de um parque de estacionamento e de uma pequena zona de lazer e merendas, onde sobressai a aplicação de um letreiro iluminado, de grandes dimensões, com a palavra MANTEIGAS. Esta iluminação decorativa foi ligada no início da semana passada e já se tornou um ponto de atração para os residentes e para quem visita a vila serrana. Segundo o município, o letreiro tem o objetivo de «dar uma nota de boas vindas a quem chega à nossa Manteigas e marcar a entrada de um território tão único e especial». Terminados estão também os trabalhos de repavimentação de duas ruas bastante inclinadas da sede do concelho, cujo calçada estava bastante degradada e irregular. «A solução escolhida foi a de calcetamento em cubos de granito de 11 centímetros, conforme é tradicional no nosso concelho, tornando as ruas mais suaves e transitáveis. Na intervenção também foi contemplada uma melhoria nos órgãos de drenagem pluvial», refere a autarquia em comunicado enviado a O INTERIOR.