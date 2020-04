“Lay-off” na Dura Automotive termina no domingo

O “lay-off” em vigor na Dura Automotive da Guarda por causa da pandemia da Covid-19 termina este domingo.

Segundo a diretora de recursos humanos da empresa, Elisabete Cruz, o “lay-off” foi prolongado até 3 de maio e o fabricante de componentes para automóveis espera retomar a produção nas fábricas do Carregado (Lisboa) e de Vila Cortês do Mondego (Guarda) «de forma faseada, porque não tem encomendas para dar trabalho a todos os operários». A responsável acrescentou, em declarações à agência Lusa, que «nem todos os trabalhadores serão convocados para trabalhar», o que poderá acontecer posteriormente «em função das encomendas que surgirem». A Dura Automotive de Vila Cortês do Mondego, onde trabalham atualmente 155 pessoas, entrou em “lay-off” na última semana de março. Inicialmente, a suspensão da laboração e dos contratos de trabalho deveriam terminar a 16 de abril, mas foram prolongadas até dia 27 deste mês e a retoma da produção voltou a ser adiada para 3 de maio.